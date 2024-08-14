Инсаурральде о том, почему «Спартак» не стал чемпионом в его время: «ЦСКА и “Зенит” опережали нас. У нас были индивидуальности — Макгиди, Кариока, Дзюба — но коллективно кон

— Когда я был в «Спартаке», ЦСКА и «Зенит» опережали нас и по финансовым, и по спортивным возможностям. У нас были индивидуальности, но именно коллективно конкуренты функционировали лучше нас.
В том «Спартаке» много талантов было. Макгиди — блестящий игрок и очень сильная личность. Хурадо, Рафа Кариока. Дзюба как раз тогда начал выходить на первые роли и забивать голы. Он тоже был хорош.
Проблема в том, что при таком обилии сильных индивидуальностей нам не хватило духа, а может быть, еще чего-то, чтобы стать классной командой и достичь своих целей. Постоянно чего-то не хватало. Чего не хватает «Спартаку» сейчас, мне сложно сказать, — сказал экс-защитник «Спартака».
Инсаурральде про популярность РПЛ у южноамериканцев: «Дело не только в экономическом, но и в спортивном аспекте. Россия была отличным трамплином для прыжка в топ-5 лиг Европы».