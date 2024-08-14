Минские динамовцы уступили ЦСКА на юношеском турнире в Москве

Сегодня юношеская команда минского «Динамо» (U-15) в своем втором матче предварительной группы А уступила московскому ЦСКА со счетом 1:2. Вчера в стартовом поединке минчане разгромили сверстников из казахстанской «Астаны» — 5:0, а москвичи разошлись миром с воспитанниками академии одного из сильнейших сербских клубов белградского «Партизана» — 1:1. Сегодня «Астана» была сильнее сербов — 3:1. В пятницу, 16 августа, команда Дмитрия Чалея встретится с «Партизаном».



В квартете В московский «Локомотив» сначала с минимальным преимуществом обыграл «Црвену Звезду» из Белграда — 1:0, а сегодня не оставил шансов на успех турецкому клубу «Фатих Карагюмрюк» из Стамбула — 3:0. Еще один представитель российской столицы «Спартак» проиграл белградской команде со счетом 0:2.



После финиша группового этапа по две лучшие команды продолжат борьбу за награды. Турнир завершится 18 августа на московской «РЖД Арене».