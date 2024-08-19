Ориньо: «Если Неймар, Коутиньо и Арраскаэта перейдут в “Химки”, мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне»

На данный момент подмосковный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 5 очков.
В настоящее время Неймар представляет «Аль-Хилаль», Филиппе Коутиньо входит в состав «Астон Виллы», а Джорджиан де Арраскаэта выступает за «Фламенго».
«Если Неймар, Коутиньо и Арраскаэта перейдут в “Химки”, мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне», — заявил защитник «Химок».
На данный момент подмосковный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 5 очков.
В настоящее время Неймар представляет «Аль-Хилаль», Филиппе Коутиньо входит в состав «Астон Виллы», а Джорджиан де Арраскаэта выступает за «Фламенго».