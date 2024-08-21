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Маврин, Костюков и Трегулов из «Амкала» вошли в топ самых популярных игроков русской версии Transfermarkt

На главной странице сайта transfermarkt.world (русскоязычная версия) есть раздел «Самые популярные игроки». В него попадают самые просматриваемые профили игроков в базе данных портала.

Источник: Sports.Ru

Вчера после победы «Амкала» над «Велесом» во 2-м раунде Фонбет Кубка России (2:0) первым в списке шел автор победного гола Василий Маврин. Также в топ-9 попали Степан Костюков, забивший второй гол, а также Илья Скроботов и Анатолий Катрич.

На сегодняшний день в рейтинге остаются Маврин (5-е место) и Костюков (7-е). Также в топ вошел нападающий Дамир Трегулов, который провел игру с «Велесом» на скамейке запасных. Возглавляет список Илкай Гюндоган, следом идут Конор Галлахер и Криштиану Роналду.

Сегодня во 2-м раунде Кубка России другой медиафутбольный клуб 2Drots сыграет с костромским «Спартаком», завтра «БроукБойз» встретятся с «Химиком».

«Амкал» смял «Велес»: с голом игрока-любителя и рекордом посещаемости.