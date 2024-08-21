Маврин, Костюков и Трегулов из «Амкала» вошли в топ самых популярных игроков русской версии Transfermarkt

Вчера после победы «Амкала» над «Велесом» во 2-м раунде Фонбет Кубка России (2:0) первым в списке шел автор победного гола Василий Маврин. Также в топ-9 попали Степан Костюков, забивший второй гол, а также Илья Скроботов и Анатолий Катрич.
На сегодняшний день в рейтинге остаются Маврин (5-е место) и Костюков (7-е). Также в топ вошел нападающий Дамир Трегулов, который провел игру с «Велесом» на скамейке запасных. Возглавляет список Илкай Гюндоган, следом идут Конор Галлахер и Криштиану Роналду.
Сегодня во 2-м раунде Кубка России другой медиафутбольный клуб 2Drots сыграет с костромским «Спартаком», завтра «БроукБойз» встретятся с «Химиком».
«Амкал» смял «Велес»: с голом игрока-любителя и рекордом посещаемости.