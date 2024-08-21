Маврин, Костюков и Трегулов из «Амкала» вошли в топ самых популярных игроков русской версии Transfermarkt

Вчера после победы «Амкала» над «Велесом» во 2-м раунде Фонбет Кубка России (2:0) первым в списке шел автор победного гола Василий Маврин. Также в топ-9 попали Степан Костюков, забивший второй гол, а также Илья Скроботов и Анатолий Катрич.