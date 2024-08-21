Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переход Дембеле в «Барсу» — самый провальный дорогой трансфер по версии Goal. Азар в «Реале» — на 2-м месте, Магуайр в «МЮ» — на 8-м, Лукаку включен в

Вингер, перешедший в «Барселону» в 2017 году, занял первую строчку в перечне, составленном Goal.

В список вошли:

1. Усман Дембеле — из «Боруссии» в «Барселону» в 2017 году за 112 млн долларов.

2. Эден Азар — из «Челси» в «Реал» в 2019 году за 111 млн долларов.

3. Филиппе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за 130 млн долларов.

4. Поль Погба — из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году за 117 млн долларов.

5. Ромелу Лукаку — из «Интера» в «Челси» в 2021 году за 119 млн долларов.

6. Жоау Феликс — из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году за 135 млн долларов.

7. Николя Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» в 2019 году за 104 млн долларов.

8. Харри Магуайр — из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за 100 млн долларов.

9. Антуан Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» в 2019 году за 107 млн долларов.

10. Альваро Мората — из «Реала» в «Челси» в 2017 году за 75 млн долларов.

11. Ромелу Лукаку — из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году за 94 млн долларов.

12. Кепа Аррисабалага — из «Атлетика» в «Челси» в 2018 году за 94 млн долларов.

13. Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 242 млн долларов.

14. Златан Ибрагимович — из «Интера» в «Барселону» в 2009 году за 75 млн долларов.

15. Хамес Родригес — из «Монако» в «Реал» в 2014 году за 86 млн долларов.