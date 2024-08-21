Слуцкий: Компьютерные игры гораздо опаснее, чем водка

"Несколько десятилетий назад и в России, и в Англии, и вообще везде можно было сплошь и рядом встретить выпивших игроков. Сейчас основной проблемой любых молодых игроков являются компьютерные игры. Они гораздо опаснее, чем водка.
Они [футболисты] сидят [в компьютерных играх] ночами напролет. Лучше бы они выпили и легли спать, чем до 5 утра сидеть и шарашить в компьютерные игры. Потом они невыспанные выходят на тренировки. Это такой бич!
Во времена Советского Союза все футболисты пили, курили, гуляли и так далее. Это считалось ужасным нарушением режима. А в сегодняшнем мире самое жесткое нарушение режима — это то, что они бессонными ночами играют в компьютерные игры«, — сказал Слуцкий на канале “Суперлига”.