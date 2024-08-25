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Мостовой о 0:0: «Соболев помог бы “Спартаку” на последних минутах. Мог бы сыграть как Дзюба в “Зените” — долбанули на него вперед, и все. Футбол прост»

В июле 27-летний форвард московского клуба был отстранен от тренировок на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
Источник: Sports.Ru

Матч 6-го тура Мир РПЛ между клубами (0:0) он пропустил.

«Видно, что “Спартаку” не хватает такого игрока как Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы не говорили.

В большинстве он бы мог сыграть как в свое время играл Дзюба: «Зенит» не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, Дзюба головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил.

Футбол прост, когда не знаешь что делать — долбани вперед, и все. Вот сегодня бы Соболев помог на последних минутах«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России.

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