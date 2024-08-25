Футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак гостей, и уже на 9-й минуте Вадим Побудей открыл счет. В начале второго тайма Максим Скавыш забил второй гол в ворота борисовчан, а незадолго до финального свистка Оралхан Омиртаев отыграл один мяч — 2:1 в пользу торпедовцев.