Футболисты «Торпедо-БелАЗа» обыграли БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак гостей, и уже на 9-й минуте Вадим Побудей открыл счет. В начале второго тайма Максим Скавыш забил второй гол в ворота борисовчан, а незадолго до финального свистка Оралхан Омиртаев отыграл один мяч — 2:1 в пользу торпедовцев.
Также сегодня лидер первенства гродненский «Неман» переиграл на своем поле могилевский «Днепр» — 3:1.
Результаты других встреч: «Слуцк» — «Витебск» — 2:0, «Арсенал» (Дзержинск) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1, «Минск» — «Динамо» (Брест) — 3:2, «Сморгонь» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, «Славия» (Мозырь) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:1.
Матч «Динамо» (Минск) — «Гомель» перенесен на более поздний срок.
Положение в группе лидеров: «Неман» — 40 очков (18 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 32 (18). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, на счету которого 12 забитых мячей.