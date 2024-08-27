Мостовой не ждет возвращения Соболева: «Мне Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе интересно смотреть. А Александр — как все, как весь “Спартак”. Но хочу узнать, где он и что вообще с ним»

— Подачи делают, а кому там бороться? В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч — и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.