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Мостовой не ждет возвращения Соболева: «Мне Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе интересно смотреть. А Александр — как все, как весь “Спартак”. Но хочу узнать, где он и что вообще с ним»

— Вы начали защищать «Спартак». В этом сезоне команда вызывает у вас симпатию?

Источник: Sports.Ru

— Я все сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно нет. Во втором тайме давили так, что…

Знаю, что многим подсказываю, но во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?

— О Соболеве?

— Подачи делают, а кому там бороться? В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч — и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.

— Ждете возвращения Соболева в «Спартак»?

— Не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто-нибудь выйдет из «Спартака» и скажет, в чем проблема?

— Его исключили из состава, человек, как пишут, хочет в «Зенит».

— Но «Зенит» подписал уже другого парня, аргентинца. А у Соболева еще контракт со «Спартаком». Что ему делать, разрывать контракт? Куда его продадут? В аренду только, и все. Только так.

— Вам было бы интересно посмотреть еще на Соболева в «Спартаке»?

— Если кому-то интересно, пусть смотрят, мне какая разница. Мне интересно смотреть Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе. Вот на кого интересно смотреть. А Соболев — как все, как вся команда «Спартак», — сказал бывший полузащитник красно-белых.