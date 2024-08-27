Мостовой не ждет возвращения Соболева: «Мне Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе интересно смотреть. А Александр — как все, как весь “Спартак”. Но хочу узнать, где он и что вообще с ним»

— Я все сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно нет. Во втором тайме давили так, что…
Знаю, что многим подсказываю, но во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?
— О Соболеве?
— Подачи делают, а кому там бороться? В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч — и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.
— Ждете возвращения Соболева в «Спартак»?
— Не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто-нибудь выйдет из «Спартака» и скажет, в чем проблема?
— Его исключили из состава, человек, как пишут, хочет в «Зенит».
— Но «Зенит» подписал уже другого парня, аргентинца. А у Соболева еще контракт со «Спартаком». Что ему делать, разрывать контракт? Куда его продадут? В аренду только, и все. Только так.
— Вам было бы интересно посмотреть еще на Соболева в «Спартаке»?
— Если кому-то интересно, пусть смотрят, мне какая разница. Мне интересно смотреть Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе. Вот на кого интересно смотреть. А Соболев — как все, как вся команда «Спартак», — сказал бывший полузащитник красно-белых.