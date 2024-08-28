Карло Анчелотти: «Это нормально, что команда адаптируется к каждому сезону. У “Реала” не будет проблем с голами — важно думать о команде, а не отдельных игроках»

— То же самое касается и Родриго, Винисиуса… Дело в том, что у нас много ресурсов. Мы забили шесть голов, и команда еще не достигла лучшей формы. Это говорит о многом. Вот увидите, у нас никогда не будет проблем с голами, — сказал главный тренер «Реала».