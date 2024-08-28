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Карло Анчелотти: «Это нормально, что команда адаптируется к каждому сезону. У “Реала” не будет проблем с голами — важно думать о команде, а не отдельных игроках»

— В прошлом году вам пришлось заново строить команду без Бензема. В этом году задача еще сложнее?

Источник: Sports.Ru

— Определенные проблемы возникают каждый год. Например, в начале прошлого сезона мы часто побеждали [благодаря голам] на последних минутах. Я считаю нормальным, что команда должна приспосабливаться к каждому сезону.

— В современном футболе можно освободить нападающего от работы в обороне?

— Главное, что требуется от команды — это компактность. Если нападающий прессингует, а оборона не поднимается выше, то возникают проблемы. Или если оборона отступает, а линия атаки не следует за ней. Сегодня важно думать о команде, а не об отдельных игроках.

— Мбаппе на поле — уже преимущество в счете 1:0? В 2014 году вы сказали это о Криштиану…

— То же самое касается и Родриго, Винисиуса… Дело в том, что у нас много ресурсов. Мы забили шесть голов, и команда еще не достигла лучшей формы. Это говорит о многом. Вот увидите, у нас никогда не будет проблем с голами, — сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти о том, что у Мбаппе нет голов в Ла Лиге: «Он забивал две недели назад — беспокоиться еще рано. Килиан успешно адаптируется».