Карло Анчелотти: «Это нормально, что команда адаптируется к каждому сезону. У “Реала” не будет проблем с голами — важно думать о команде, а не отдельных игроках»

— Определенные проблемы возникают каждый год. Например, в начале прошлого сезона мы часто побеждали [благодаря голам] на последних минутах. Я считаю нормальным, что команда должна приспосабливаться к каждому сезону.
— В современном футболе можно освободить нападающего от работы в обороне?
— Главное, что требуется от команды — это компактность. Если нападающий прессингует, а оборона не поднимается выше, то возникают проблемы. Или если оборона отступает, а линия атаки не следует за ней. Сегодня важно думать о команде, а не об отдельных игроках.
— Мбаппе на поле — уже преимущество в счете 1:0? В 2014 году вы сказали это о Криштиану…
— То же самое касается и Родриго, Винисиуса… Дело в том, что у нас много ресурсов. Мы забили шесть голов, и команда еще не достигла лучшей формы. Это говорит о многом. Вот увидите, у нас никогда не будет проблем с голами, — сказал главный тренер «Реала».
Анчелотти о том, что у Мбаппе нет голов в Ла Лиге: «Он забивал две недели назад — беспокоиться еще рано. Килиан успешно адаптируется».