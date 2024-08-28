Криштиану Роналду: «Говорят, я эгоист, бла-бла-бла. Думаете, я изменюсь в 40 лет? Любите вы меня или нет — это часть жизни. Говорили, я спекся, потому что не забил на Евро, но у меня 10 го

Но если ты проиграл, то должен показать, что ты рассержен. Однако на следующий день, как я усвоил, надо думать: «Слушай, Криштиану, вперед, жизнь продолжается». Прошлое остается в прошлом, настоящее — это лучший подарок в нашей жизни. Мы не знаем, что будет в будущем, так что надо жить настоящим. Я это хорошо понял«, — сказал форвард сборной Португалии и “Аль-Насра”.