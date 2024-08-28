Криштиану Роналду: «Говорят, я эгоист, бла-бла-бла. Думаете, я изменюсь в 40 лет? Любите вы меня или нет — это часть жизни. Говорили, я спекся, потому что не забил на Евро, но у меня 10 го

Думаете, я сейчас изменюсь? «Ой, Криштиану — эгоист, бла-бла-бла» — думаете, я изменюсь сейчас, когда мне почти 40 лет? Разумеется, нет. Любите вы меня или нет — это часть жизни. Для меня это не проблема.
В случае со сборной было так, что люди говорили: «Он спекся, ему 39 лет, он стареет». Но почему? Потому что не забил гол. Но что насчет прошлого? Я забил 10 голов в квалификации, а перед Евро сделал дубль в игре с Ирландией.
Но даже если я забью на Евро, это не изменит того, кем является Криштиану Роналду. Слушайте, если я не забил — не проблема. Завтра я буду играть за сборную и снова буду пытаться забить. Если не получится — буду пытаться в следующей игре.
Я всегда хочу забивать. И для меня нет разницы, играю я против Франции или «Аль-Иттифака». Это ничего не меняет.
Но я кое-что усвоил. Можно быть расстроенным сразу после матча. Если мы выиграли — тогда, конечно, все становится лучше, но если мы победили, а я забил, то я буду немного счастливее, говорю честно.
Но если ты проиграл, то должен показать, что ты рассержен. Однако на следующий день, как я усвоил, надо думать: «Слушай, Криштиану, вперед, жизнь продолжается». Прошлое остается в прошлом, настоящее — это лучший подарок в нашей жизни. Мы не знаем, что будет в будущем, так что надо жить настоящим. Я это хорошо понял«, — сказал форвард сборной Португалии и “Аль-Насра”.