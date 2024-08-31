Давыдов о Соболеве: «Это повторение трансфера Дзюбы. Успехов и вторых мест с “Зенитом”, вперед, “Спартак”

— Продажа Соболева — это правильное решение для «Спартака»?
— Да, на данном этапе правильная. Александру в любом случае успехов. И вторых мест с «Зенитом». Вперед, «Спартак»! — сказал бывший форвард красно-белых.
На данный момент «Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, «Спартак» располагается на 5-й строчке с 11 баллами.
? Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Контракт — по схеме «3+1».
Соболев об уходе из «Спартака»: «Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Спасибо болельщикам за поддержку даже в сложные времена».