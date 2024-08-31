Роналду надел украшения стоимостью больше 7 млн евро на жеребьевку ЛЧ

Португалец также получил награду как лучший бомбардир Лиги чемпионов всех времен.
На церемонию Роналду надел костюм и несколько украшений: часы, брошь на пиджак и серьги. Как сообщает The Sun, часы Franck Muller Cintree Tourbilon стоят 2,2 млн фунтов (2,61 млн евро).
Цена булавки оценивается в 3,8 млн фунтов (4,5 млн евро). Декоративная брошь Messika Akh-Ba-Ka украшена 33-каратным бриллиантом.
Серьги Messika So Move Pave оцениваются в 6,5 тысячи фунтов (7,7 тысяч евро).
Суммарная стоимость украшений Роналду — около 7,12 млн евро.
Фото: East News/Valery HACHE/AFP.
Роналду о вручении ему награды как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ: «Это большая честь. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!».