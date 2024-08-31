Дзюба заявил, что пока не завершил спортивную карьеру

«Пока я вроде бы не закончил, сейчас посмотрим. Я каждый день просыпаюсь, собираюсь. <…> Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».