Роналду о 1000 голов в карьере: «Я сказал это в шутку, 900 — не такая уж плохая цифра. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда забил 899? Главное, что я получаю удовольствие от

"Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня — не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов — иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.