Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду о 1000 голов в карьере: «Я сказал это в шутку, 900 — не такая уж плохая цифра. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда забил 899? Главное, что я получаю удовольствие от

"Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня — не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное.
Источник: Sports.Ru

"Я буду честен. Думаете, я беспокоюсь о 901-м или 902-м голе, когда уже забил 899? Голов так много, что это уже не беспокоит меня — не только сейчас, но и уже на протяжении многих лет. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры, от соревнования, и это самое главное. Что касается голов — иногда ты забиваешь, иногда промахиваешься, иногда не забиваешь в течение определенного периода, но это часть жизни.

Если посмотреть на цифры, то это звучит легко, но все имеет свою цену, требует определенных усилий. Прежде чем достичь отметки в 1000 голов, я хочу достичь 900. Я надеюсь, что смогу преодолеть эту отметку, но я сказал это в шутку.

Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного — думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха«, — сказал нападающий сборной Португалии и “Аль-Насра”.