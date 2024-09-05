Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя — Роналду и Месси»

Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали [ «Золотой мяч»], потому что были два зверя — Криштиану и Месси. Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.