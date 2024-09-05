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Родри хочет, чтобы «Золотой мяч» получил испанец: «Наш футбол заслуживает этого. Мы не выигрывали его в свой лучший период, потому что были два зверя — Роналду и Месси»

«После победы на Евро я сказал, что хотел бы, чтобы испанский футболист выиграл “Золотой мяч”. Испанский футбол заслуживает этого.

Источник: Sports.Ru

Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали [ «Золотой мяч»], потому что были два зверя — Криштиану и Месси. Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.

Сейчас у нас лучшие игроки, и мы показываем лучший футбол. Испания заслуживает такого признания«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити” и испанской национальной команды в интервью BBC.

Родри о «Золотом мяче»: «Опорники не нравятся маркетологам и болельщикам, награды присуждают атакующим игрокам. Я вхожу в число претендентов — это уже комплимент».

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч».