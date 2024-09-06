Левандовски о «девятках»: «Сейчас сложно найти таких форвардов. Ван Перси, Руни, Бензема, Агуэро… Наше поколение пришло с улицы. Сейчас все очень похожи, это как конвейер»

«Ван Перси, Уэйн Руни, Бензема, Агуэро… Изменились ли “девятки”? Моя эпоха — это эпоха Криштиану Роналду и Лео Месси, и по количеству голов я близок к ним. А может, и немного отстаю. Сейчас футбол меняется с течением времени. Думаю, сейчас сложно найти таких нападающих, как мы (отмечается, что Левандовски имеет в виду традиционных “девяток” — Спортс»").
Новое поколение подрастает. Возможно, придется подождать несколько лет, потому что, как мне кажется, академии и то, чему учат молодых игроков, меняется.
Наше поколение пришло с улицы. А теперь это практически невозможно, потому что родители приводят детей на тренировки, забирают их и отвозят домой, так что все совсем по-другому.
Это как конвейер, все становятся очень похожими. Я думаю, что нападающий немного похож на вратаря с точки зрения позиционирования. Ты играешь с командой, но в итоге это более индивидуальная позиция, понимаете?
Футбол меняется со временем. Меняются и игроки, их качество, эффективность или стиль игры тоже меняются«, — сказал нападающий “Барселоны” и сборной Польши.