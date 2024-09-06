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Ди Мария попрощался со сборной Аргентины после игры с Чили. Месси записал ему видеообращение, Анхель заплакал

Сборная Аргентины обыграла команду Чили (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026.

Источник: Sports.Ru

Анхель Ди Мария, на счету которого 145 матчей за сборную, попрощался с национальной командой на стадионе «Ривер Плейт» после этой игры.

В сопровождении своей семьи полузащитник «Бенфики» посмотрел видеообращение Лионеля Месси, на его глазах были видны слезы.

"Надеюсь, ты получишь огромное удовольствие от этого вечера в кругу семьи и близких. Мы сказали все, что хотели сказать. Мы так много делили, и кто бы мог подумать, что все закончится именно так?

Мы будем очень скучать по тебе. До скорой встречи", — сказал Месси в обращении к Ди Марии.

После этого игроки аргентинской сборной устроили церемонию прощания с Анхелем, качали его и подбрасывали в воздух всей командой.

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони и игроки надели футболки с напечатанными на них словами благодарности и 11-ми номерами. Ди Мария играл в сборной под 11-м номером.

«Теперь я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим команду с трибун. Я буду ходить на все матчи Копы и чемпионата мира. Мы обязательно продолжим этот путь, потому что у этой команды много мужества», — сказал Анхель Ди Мария.