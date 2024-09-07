Месси — Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Пухляш, ты оставишь большое наследие сегодняшним игрокам и новым поколениям. Мне повезло играть с тобой»

Мне повезло играть с тобой, и я знаю, как трудно было принять это решение, потому что понимаю, что ты чувствуешь, играя за сборную Уругвая. Просто надеюсь, что тебе понравится дань уважения, которую тебе оказывают, которую ты более чем заслужил. За все, о чем я говорил раньше, за все, что ты дал этой команде. Потому что ты всегда старался изо всех сил и оставлял все до последнего.