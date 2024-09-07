«Дзюбу удалить не можем — прямо так и заявлялось! Одному из популярнейших футболистов страны позволили безнаказанно бить людей». Сибскана о скандале с Артемом

В ситуации, когда по всем правилам футбола игрок должен получать удаление, его прощают по причине его широкой популярности. Так прямо и заявлялось: Дзюбу удалить мы не можем! Это означает, что любому другому человеку в этой ситуации дали бы красную карточку, но одному из самых популярных футболистов в стране они позволяют безнаказанно бить людей прямо во время мероприятия. При этом отмечу, что судьи были готовы справедливо удалить игрока, один из них даже достал красную карточку (фотопруфы имеются), но, вероятно, организаторы запретили это сделать.