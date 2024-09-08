Глава «Фиорентины» о финансах в Серии А: «Некоторые победы едва не привели клубы к банкротству. “Юве”, начиная с Роналду, пришлось вложить 900 млн в бюджет. “Милан” и &ldquo

Я собирался купить «Милан», затем появился Ли, и вы знаете, чем все закончилось. C Чжаном уже ничего непонятно, а «Юве», начиная с Роналду, пришлось вложить 900 миллионов в бюджет через [компанию] Exor.
Только «Аталанта» добилась большего успеха, чем мы. Но их проект, даже на уровне инфраструктуры, начался раньше.
Что касается уверенности в будущем, я не увидел никаких улучшений. «Ювентус» понес штраф за свои нарушения, тогда как «Милан» и «Интер» продолжали тратить деньги и ни разу не были за это наказаны", — заявил Рокко Комиссо в интервью La Gazzetta dello Sport.