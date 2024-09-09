Орлов о Соболеве: «В “Зените” протекций не будет, Семак поставит того, кто лучше. Александр правильно старается всем понравиться — все на контрактах, надо просто любить свою работу»

«Посмотрим, как Соболев будет играть. Он хочет играть, это для него новый вызов. Он там со “Спартаком” еще год назад поругался. Говорит же, что еще осенью сказал, что хочет уйти. Ну, не сложилось со “Спартаком” и не сложилось. Но здесь Семак будет ставить того, кто лучше. Тут никаких не будет таких протекций.