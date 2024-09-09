Канчельскис о Дзюбе: «Может, “Спартак” и его возьмет? Это будет шедевр, они любят их исполнять. Взяли 37-летнего вратаря — где логика? Взяли бы Буффона хотя бы»

«Спартак» взял 37-летнего вратаря [Александра Довбню] — уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удивляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы — это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?!