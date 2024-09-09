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Канчельскис о Дзюбе: «Может, “Спартак” и его возьмет? Это будет шедевр, они любят их исполнять. Взяли 37-летнего вратаря — где логика? Взяли бы Буффона хотя бы»

36-летний форвард, летом покинувший «Локомотив», пока не нашел новый клуб. Трансферное окно в Мир РПЛ закроется 12 сентября.

Источник: Sports.Ru

"Думаю, Дзюба где-то появится до конца трансферного окна в России. Если команду не найдет, тогда завершит карьеру. Артем все-таки вписал свое имя в историю, кому-то он точно не помешает в РПЛ — в топ-5 не увидим его, но в серединке где-нибудь — вполне возможно.

«Спартак» взял 37-летнего вратаря [Александра Довбню] — уникальная команда, их действия никто не понимает, хотя и удивляться уже нечему. Ну где логика? Взяли бы Буффона хотя бы — это было бы нормально. Зачем им молодежь тогда? Чем руководство красно-белых думает, мамма миа?!

Может, они тогда и Дзюбу возьмут? Почему бы и нет? Это будет шедевр, а они любят шедевры исполнять«, — заявил бывший игрок “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут против «Динамо» Махачкала.