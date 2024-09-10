Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца 2026 года. По информации бразильских СМИ, Депай за время действия контракта (2 года и 4 месяца) заработает 11,3 млн евро.
Последним клубом Депая был мадридский «Атлетико», за который он выступал с января 2023 года. За «матрасников» нападающий провел 40 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал две результативные передачи. Этим летом футболист стал свободным агентом.
Также Депай известен по выступлениям за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Барселону». На его счету 98 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 46 мячей. На Евро-2024 Депай провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Депай станет вторым голландцем в истории бразильской Серии А после Кларенса Зеедорфа, который выступал за «Ботафого» с 2012-го по 2014 год.
«Коринтианс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии и рискует впервые с 2008 года покинуть элитный бразильский дивизион.