Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии

Также Депай известен по выступлениям за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Барселону». На его счету 98 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 46 мячей. На Евро-2024 Депай провел шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.