Морган о Роналду: «Величайший из когда-либо игравших. Один из лучших завершителей. И кто-то после матчей Португалии думает, что Криштиану кончился»

Да перестаньте. Просто посмотрите на него. Рой Кин, один из самых проницательных людей в мире в отношении футболистов, сказал, что нет завершителя лучше, чем Роналду. Что Криштиану и показал.
В матче с Шотландией Роналду попал в штангу, а затем забил. У него был разочаровывающий Евро, но, безусловно, как и у всей сборной Португалии. Я не думаю, что он получил ту помощь, что он должен был получить. Но правда в том, что Роналду остается одним из лучших завершителей в мировом футболе.
Величайший из когда-либо игравших, величайших среди тех, кто еще будет. Вот почему он бомбардир номер один. Вот почему он забьет тысячу голов«, — заявил телеведущий и болельщик “Арсенала”.
Пирс Морган: «Тен Хаг — идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих “МЮ”.