Морган о Роналду: «Величайший из когда-либо игравших. Один из лучших завершителей. И кто-то после матчей Португалии думает, что Криштиану кончился»

В матче с Шотландией Роналду попал в штангу, а затем забил. У него был разочаровывающий Евро, но, безусловно, как и у всей сборной Португалии. Я не думаю, что он получил ту помощь, что он должен был получить. Но правда в том, что Роналду остается одним из лучших завершителей в мировом футболе.