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Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Нашли друг друга, это играющая команда. Артем знает, как мотивировать, настраивать футболистов и вести их за собой»

«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк [Заур Тедеев]. Я был на ее первом матче с “Локомотивом”, это играющая команда, которая своими амбициями еще может удивить.

Источник: Sports.Ru

И Артему этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное — Артем может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей".

О характере Дзюбы.

«Дело в том, что когда о нем читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в “Спартаке” и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке.

Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутье у него не пропало", — сказал главный тренер сборной Казахстана.