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У «Аль-Насра» 1 победа в 4 последних матчах. Роналду не забил впервые в сезоне

Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Аль-Ахли» (1:1) в 3-м туре саудовской лиги.

За последние четыре матча у «Аль-Насра» лишь одна победа при поражении и двух ничьих.

Стоит также отметить, что Криштиану Роналду впервые в этом сезоне не забил за «Аль-Наср». Ранее он отличался во всех четырех встречах.