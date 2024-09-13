У «Аль-Насра» 1 победа в 4 последних матчах. Роналду не забил впервые в сезоне

За последние четыре матча у «Аль-Насра» лишь одна победа при поражении и двух ничьих.
Стоит также отметить, что Криштиану Роналду впервые в этом сезоне не забил за «Аль-Наср». Ранее он отличался во всех четырех встречах.
Сегодня команда, за которую выступает Криштиану Роналду, сыграла вничью с «Аль-Ахли» (1:1) в 3-м туре саудовской лиги.
За последние четыре матча у «Аль-Насра» лишь одна победа при поражении и двух ничьих.
Стоит также отметить, что Криштиану Роналду впервые в этом сезоне не забил за «Аль-Наср». Ранее он отличался во всех четырех встречах.