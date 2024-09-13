«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» сыграли вничью в матче, главным арбитром которого был Карасев

Карасеву 45 лет. Он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).