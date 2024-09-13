«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» сыграли вничью в матче, главным арбитром которого был Карасев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. «Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Аль-Ахли» со счетом 1:1 в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Гости открыли счет на 57-й минуте, отличился Франк Кессье. На 9-й добавленной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота срезал игрок «Аль-Ахли» Бассам Аль-Хурайджи.
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не отметился голевыми действиями. Перед матчем игроку вручили футболку в честь 900-го забитого португальцем мяча в профессиональной карьере: 5 сентября Роналду первым из футболистов преодолел эту отметку, отличившись в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии (2:1).
Главным судьей матча был российский арбитр Сергей Карасев. 24 октября 2023 года Российский футбольный союз подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября 2023 года российский арбитр Сергей Иванов провел в качестве видеоассистента матч 13-го тура чемпионата страны между клубами «Аль-Охдуд» и «Аль-Хазем». 30 ноября 2023 года бригада Карасева отработала матч между клубами «Абха» и «Аль-Ахли».
Карасеву 45 лет. Он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский «Челси» и испанский «Вильярреал» (1:1, 6:5 по пенальти).