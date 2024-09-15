Мбаппе после гола «Сосьедаду»: «Чувствую себя лучше с каждым матчем. Рад, что играю с Винисиусом, он многое сделал для “Реала”. Дебют в ЛЧ будет важен, я здесь ради таких вечеров»

Дебют в ЛЧ будет очень важен, я еще в первый день сказал, что приехал в Мадрид именно за такими вечерами. Я сосредоточен на том, что нам нужно сделать. Лига чемпионов существенно изменилась, это новый турнир, и нам нужно успешно стартовать«, — отметил форвард “Реала” в эфире клубного ТВ.