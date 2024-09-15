Фонсека о 4:0 с «Венецией»: «Милан» всегда находится под давлением из-за необходимости побеждать. Уже думаю о матчах с «Ливерпулем» и «Интером», нужно показать хорошие резу

Не могу сказать, было ли больше давления в «Роме», чем в «Милане», но «Милан» — это клуб, который всегда находится под давлением из-за необходимости побеждать. Если мы, тренеры, не хотим этого давления, тогда нам не стоит быть тренерами«, — сказал главный тренер “Милана” в интервью Sky Sport Italia.