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Пятибратов про «Факел» и 0:0 с «Пари НН»: «Играли две достойные команды, матч напряженный, жесткий, агрессивный. Сколько было стыков!»

— Насколько вы сегодня удовлетворены результатом?

Источник: Sports

— Хотелось победить, конечно. Результат нас не удовлетворил, но есть моменты, которые порадовали. Команда билась и сражалась, но не хватило забитых мячей. Понравилось, что после выездных матчей, где пропустили много мячей, сегодня сыграли на ноль и не было равнодушных.

Что касается схемы в три центральных защитника, это наша реакция на состояние игроков и соперника. Нужно было организоваться в обороне.

Играли две достойные команды, матч напряженный, жесткий, агрессивный. Сколько было стыков в матче! Сложно детально разобрать каждый эпизод.

— С чем связана замена Квеквескири в перерыве? Не первый раз вы меняете капитана после первого тайма.

— Он достойно играл, у него небольшое повреждение, поэтому все нормально, — сказал главный тренер «Факела».