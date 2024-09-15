Пятибратов про «Факел» и 0:0 с «Пари НН»: «Играли две достойные команды, матч напряженный, жесткий, агрессивный. Сколько было стыков!»

— Хотелось победить, конечно. Результат нас не удовлетворил, но есть моменты, которые порадовали. Команда билась и сражалась, но не хватило забитых мячей. Понравилось, что после выездных матчей, где пропустили много мячей, сегодня сыграли на ноль и не было равнодушных.