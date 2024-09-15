Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алонсо о 4:1 с «Хоффенхаймом»: «Для “Байера” было важно не пропустить 2-й гол после 2:0. Знаем, что благодаря терпению можем рассчитывать на голевые моменты»

"Для нас было важной проверкой не пропустить второй гол после того, как повели 2:0. Мы хорошо отреагировали, лучше контролировали игру на этот раз и завершили ее более уверенно.

Знаем, что благодаря терпению всегда можем рассчитывать на голевые моменты. В этой связи нам нужно работать терпеливо и не терять концентрацию«, — сказал главный тренер “Байера”.