Алонсо о 4:1 с «Хоффенхаймом»: «Для “Байера” было важно не пропустить 2-й гол после 2:0. Знаем, что благодаря терпению можем рассчитывать на голевые моменты»

"Для нас было важной проверкой не пропустить второй гол после того, как повели 2:0. Мы хорошо отреагировали, лучше контролировали игру на этот раз и завершили ее более уверенно.