Роналду из-за вирусной инфекции пропустит первый матч «Аль-Насра» в азиатской ЛЧ

Как сообщает пресс-служба «Аль-Насра», в понедельник Роналду почувствовал недомогание.
У 39-летнего португальского форварда была выявлена вирусная инфекция, в связи с чем он не полетел с командой на матч против «Аль-Шорты».
Завтра клуб из Эр-Рияда сыграет на выезде против иракской «Аль-Шорты».
Как сообщает пресс-служба «Аль-Насра», в понедельник Роналду почувствовал недомогание.
У 39-летнего португальского форварда была выявлена вирусная инфекция, в связи с чем он не полетел с командой на матч против «Аль-Шорты».