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Агент Дзюбы: «Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Хочет доказать себе, что еще есть порох в пороховницах, и помочь “Акрону” как минимум остаться в РПЛ»

12 сентября тольяттинский «Акрон» объявил о подписании однолетнего контракта с 36-летним форвардом.
Источник: Sports.Ru

"Конкретной задачи по голам нет. Артем хочет помочь команде выполнить задачу на сезон — как минимум, остаться в РПЛ. Если у Дзюбы получится побить личные рекорды, о которых всем известно, то будет здорово.

Еще Артем хочет доказать самому себе, что еще есть порох в пороховницах. Хотя, глобально, Дзюба всем давно все доказал.

На данный момент Артем — лучший нападающий в истории российского футбола. Ухмылки в его адрес не имеют под собой логического основания.

Но к этому Артему не привыкать. Надеюсь, Дзюба продолжит удивлять дальше. Он точно сделает для этого все возможное", — заявил Леонид Гольдман.

Подробная статистика Дзюбы доступна по ссылке.