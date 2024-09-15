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Лионель Месси отпраздновал гол в стиле Стефена Карри

Звездный форвард «Интер Майами» отпраздновал гол в матче МЛС против «Филадельфии» при помощи фирменного жеста разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри Night Night («Спокойной ночи»).

Источник: Sports.Ru

Футболист сложил вместе ладони и лег на них щекой. Карри неоднократно использовал этот жест, празднуя успешные моменты, после чего жест стал популярен во всем мире.

«Интер Майами» одержал победу со счетом 3:1. Месси сделал дубль и голевую передачу.