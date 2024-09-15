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Дзюба об ассисте в 1-й игре за «Акрон»: «Удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, дружная»

— За счет чего удалось победить с крупным счетом?

Источник: Sports.Ru

— Первые 10 минут прошли под нашим контролем, потом упустили игру. Стандарты — наша проблема, теперь понимаю. Болельщики нас поддерживали, ребята тоже молодцы, проявили самоотдачу, самоотверженность, стелились под мяч.

— Почему не стали бить по воротам, а отдали пас на гол?

— Я всегда говорю, что получаю удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. Я хорошо отобрал мяч, мог забивать, но на паузе покатил мяч. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, приятная, дружная. Партнер был в более выгодной позиции, поделился с ним мячом, а мне пас в копилочку.

— Соскучились по футболу?

— Да. Все время с опаской сдерживаю организм, надо чувствовать себя, но чувствую себя хорошо. Надо немного игровой ритм поймать, матчи сейчас подряд пойдут, через игры буду набирать.

— За голами дело не станет?

— Думаю, что нет, если так будем играть. Команда молодая, надо чуть хладнокровнее быть в определенных эпизодах. Думаю, мы это подкорректируем, — сказал форвард «Акрона».