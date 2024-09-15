Дзюба об ассисте в 1-й игре за «Акрон»: «Удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, дружная»

— Я всегда говорю, что получаю удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. Я хорошо отобрал мяч, мог забивать, но на паузе покатил мяч. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, приятная, дружная. Партнер был в более выгодной позиции, поделился с ним мячом, а мне пас в копилочку.