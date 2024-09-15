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«У Роналду есть власть в любых вопросах из-за его имиджа и достижений. Он хочет видеть лучших». Теллес про слухи, что Криштиану повлиял на назначение Каштру тренером «Аль-Насра»

Покинувший «Аль-Наср» защитник прокомментировал информацию о том, что форвард убедил Луиша Каштру покинуть «Ботафого» и возглавить саудовскую команду в 2023 году.

Источник: Sports.Ru

«У Криша есть власть в любых вопросах. Из-за его имиджа и достижений его мнение играет очень важную роль. Когда дело касается Криштиану Роналду, вокруг него всегда формируется большая команда. Очевидно, он хочет видеть лучших», — сказал Теллес в интервью Globo Esporte.