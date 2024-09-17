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Мостовой о желании Дзюбы побить рекорд Лоськова: «У нас голевых больше, чем голов у многих. Почему их никто не считал? Мы что, играли в другой футбол?»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас» с 265 (120+145) баллами. На счету Дзюбы 256 (160+96) баллов. Новичок «Акрона» заявил, что намерен вырваться в лидеры.

Источник: Sports.Ru

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас» с 265 (120+145) баллами. На счету Дзюбы 256 (160+96) баллов. Новичок «Акрона» заявил, что намерен вырваться в лидеры.

«У нас вообще не было понятия “гол+пас”. У нас голевых больше, чем голов у многих. В футболе никогда раньше такой статистики не было. А мы что, играли в другой футбол? И почему наши передачи никто не считал?

Перспективы Дзюбы? В нашем чемпионате многие ребята могут играть еще по 3−4 года, вообще нет проблем. Тем более командах ниже первой пятерки. К тому же нет еврокубков", — сказал экс-игрок сборной России.