Карасев про общение с Роналду на матче «Аль‑Насра»: «Никаких проблем не возникло. Как лидер и капитан, он интересовался логикой решений. Нормально все понимал»

«Второй раз встретились с Роналду на поле. Первый раз был, когда он еще играл за “Реал”. Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально все понимал.