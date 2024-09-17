Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему

Тен Хаг продолжал настаивать на своем и попросил своего ассистента Стива Макларена разобраться с этим вопросом «раз и навсегда». Англичанин попытался дипломатично решить проблему в разговоре с футболистом, но в ответ тот выбросил свои серьги стоимостью 1000 фунтов в кусты.