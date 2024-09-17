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Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему

Напряженность в отношениях между главным тренером «Манчестер Юнайтед» и экс-форвардом команды появилась в самом начале их сотрудничества, пишет Manchester Evening News. Она постепенно нарастала после конфликта на одной из тренировок.

Источник: Sports.Ru

Напряженность в отношениях между главным тренером «Манчестер Юнайтед» и экс-форвардом команды появилась в самом начале их сотрудничества, пишет Manchester Evening News. Она постепенно нарастала после конфликта на одной из тренировок.

Нидерландский специалист требовал, чтобы игроки снимали серьги и другие украшения во время тренировок. Португалец отказывался — при Оле-Гуннаре Сульшере и Ральфе Рангнике таких требований не было.

Тен Хаг продолжал настаивать на своем и попросил своего ассистента Стива Макларена разобраться с этим вопросом «раз и навсегда». Англичанин попытался дипломатично решить проблему в разговоре с футболистом, но в ответ тот выбросил свои серьги стоимостью 1000 фунтов в кусты.

Роналду о тен Хаге: «Тренер “МЮ” не может говорить, что команда не собирается бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов. Клубу нужно все перестроить, и в Ineos это понимают».