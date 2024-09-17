Филимонов о 4-м браке: «Отношусь очень серьезно и ответственно. Хотелось бы, чтобы он стал последним»

— Я не испытываю особого волнения, скорее это осознанное погружение. У меня пока трое детей: старшему, сыну, будет 25 лет, а младшей дочери — уже 20. Во времена моей молодости я этого не осознавал: жизнь была наполнена футболом, все мысли были заняты игрой, которая отнимала много времени и сил. Ожидание появления и рождение детей прошли как-то мимо меня. А сейчас пришло большее понимание и осмысление, — сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.