«В Чили поработал арбитром матча в женской тюрьме. Неплохо получалось, может, стану судьей. Хотя скорее певцом». Вингер «Оренбурга» Томпсон о будущем

Хотя скорее певцом, это у меня получается лучше. Когда мы с Джастином Куэро идем в какой‑нибудь ресторан, он открывает телефон с текстом и мы начинаем что‑то петь. У него всегда под рукой есть текст какой‑нибудь новой песни", — сообщил 20-летний чилийский футболист.