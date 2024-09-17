Хотя скорее певцом, это у меня получается лучше. Когда мы с Джастином Куэро идем в какой‑нибудь ресторан, он открывает телефон с текстом и мы начинаем что‑то петь. У него всегда под рукой есть текст какой‑нибудь новой песни", — сообщил 20-летний чилийский футболист.
«В Чили поработал арбитром матча в женской тюрьме. Неплохо получалось, может, стану судьей. Хотя скорее певцом». Вингер «Оренбурга» Томпсон о будущем
«Когда я играл за “Коло‑Коло”, клуб устроил активность. Мы приехали в женскую тюрьму, девушки играли в футбол, а я работал арбитром. У меня, кстати, неплохо получалось, так что в будущем, может, стану профессиональным судьей.