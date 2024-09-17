Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»

Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть", — сказал Быстров.
Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России завершил карьеру футболиста в 2018 году.
Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую».
Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище — медленно, бестолково. В Европе отличается все — скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на “осень-весна”.