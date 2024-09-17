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Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»

"Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.
Источник: Sports

Начну смотреть футбол, когда появится желание, а сейчас его нет. Просто не хочу смотреть", — сказал Быстров.

Бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России завершил карьеру футболиста в 2018 году.

Быстров о том, почему не появляется в эфире «Матч ТВ»: «У них узнайте. Пускай сначала они расскажут, потом я прокомментирую».

Филимонов о российском футболе: «Удручающее зрелище — медленно, бестолково. В Европе отличается все — скорости, владение, интеллект. Процесс начался с переходом на “осень-весна”.