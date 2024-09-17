Быстров не смотрит футбол: «Абсолютно ничего не видел. И не буду смотреть в ближайшее время. Нет желания, просто не хочу»

"Я сейчас не смотрю футбол и не буду смотреть его в ближайшее время. Абсолютно ничего не видел.