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Дзюба о возможном переходе в «Крылья»: «Слышал про это, но не занимался. Все эти агентские дела не очень люблю. Время не очень хорошее, многое агенты решают»

— «Акрон» играет домашние матчи в Самаре, при этом не так давно ходили слухи, что вами интересуются местные «Крылья Советов». Был такой вариант?
Источник: Sports.Ru

— Я, честно говоря, не могу что-то вам сказать по этому поводу. Я тоже слышал про это, что какие-то возможности были. Но на самом деле я не занимался этим. Моя территория — это футбольное поле. Все, что около, я не очень люблю.

Все эти агентские дела я тоже не очень люблю. Поэтому… К сожалению, такое время не очень хорошее, где очень многое агенты решают. Так что мне это неинтересно.

У меня есть мой друг и, можно сказать, агент [Леонид Гольдман]. Он, наверное, даже не сильно рад этому, потому что уже намучался, бедолага (улыбается).

Но в целом все, что произошло сейчас… Теперь главное играть, получать удовольствие от футбола, сколько отведено мне. И однозначно надо помочь команде как можно выше подняться в таблице, — сказал 36-летний форвард «Акрона».

Агент Дзюбы о вариантах игрока: «Звонили из Турции, Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. По деньгам предлагали больше, чем в России. Но у Артема были иные приоритеты».