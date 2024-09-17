«Мы все знали, что Дзюба — душа компании. Он реально умеет объединять всю команду. Молодых не гоняет». Хавбек «Акрона» Пестряков о форварде

— Про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 2014. И с того времени уже эта фамилия сияла в моей голове. Был очень рад, когда узнал об его переходе в нашу команду. Очень интересно тренироваться и играть с таким высококлассным форвардом, одним из лучших в России. Это очень хороший опыт для меня.