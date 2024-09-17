«Мы все знали, что Дзюба — душа компании. Он реально умеет объединять всю команду. Молодых не гоняет». Хавбек «Акрона» Пестряков о форварде

— Про Дзюбу узнал, когда играл в FIFA 2014. И с того времени уже эта фамилия сияла в моей голове. Был очень рад, когда узнал об его переходе в нашу команду. Очень интересно тренироваться и играть с таким высококлассным форвардом, одним из лучших в России. Это очень хороший опыт для меня.
— Сильно ли изменилась атмосфера внутри команды с приходом Дзюбы?
— Да, конечно. Мы все знали, что Артем — душа компании. Он реально умеет в позитивную сторону объединять всю команду. Молодых он не гоняет. Напротив, он становится связующим звеном между молодыми и возрастными игроками. Выстраивает в коллективе такую атмосферу, в результате которой все предрасположены друг к другу. И это очень нам помогает.
— Когда Дзюба вышел на поле, показалось, что все начали целенаправленно отправлять ему мяч. Была ли на самом деле такая установка, в частности, у фланговых футболистов?
— Мы понимаем сильные стороны Артема. Когда выходит форвард, который хорошо играет спиной к чужим воротам, автоматически нужно пользоваться этим, — сказал 17-летний футболист.