Артем Дзюба: «Я в Медиалигу — ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. “Амкал” на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории»

«Для этого парня это был “волшебный пинок”. На самом деле, я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм‑каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют.
После этого инцидента мне написало много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним еще жестче». Оказывается, их тоже столько людей не любят…
Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу — ни ногой«, — заявил экс-форвард “Локомотива”.
Напомним, что команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.
Агент Дзюбы зол на комментатора скандального матча с пинком. Просил публично извиниться — за что?