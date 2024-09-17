Гонду о Месси и Марадоне: «Каждый стал символом целой эпохи. Если выбирать одного, то по возрасту мне ближе Лео»

— У нас был товарищеский матч с Боливией, и Лео заглянул к нам на базу перед игрой, поприветствовал, пожелал удачи. Мы немного стеснялись попросить сфотографироваться с ним, но наконец решились. Очень приятное воспоминание, потому что этого игрока знают все!
— Вопрос с подвохом: кто из аргентинских футболистов для вас номер один?
— Месси.
— За всю историю?
— Вот и подвох… Могу назвать двоих — Марадону и Месси? Если надо выбрать одного, то по возрасту мне ближе Лео. Но так — двое.
— Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнения Месси и Марадоны?
— Их сравнивали всегда. Сейчас это уже немного поутихло, мы все же стараемся рассматривать их по отдельности. Они играли в разные времена, и каждый стал символом целой эпохи.
Думаю, люди, которые видели больше матчей Марадоны, выбирают Диего. А те, кто, как я, вырос на играх Месси, предпочитают Лео. Мне кажется, в самой Аргентине это сравнение постепенно сходит на нет, — сказал нападающий «Зенита».