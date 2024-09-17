Гонду о Месси и Марадоне: «Каждый стал символом целой эпохи. Если выбирать одного, то по возрасту мне ближе Лео»

— У нас был товарищеский матч с Боливией, и Лео заглянул к нам на базу перед игрой, поприветствовал, пожелал удачи. Мы немного стеснялись попросить сфотографироваться с ним, но наконец решились. Очень приятное воспоминание, потому что этого игрока знают все!