Пиоли может возглавить «Аль-Наср» Роналду. Переговоры — на продвинутой стадии

Прежде чем приступить к работе в Саудовской Аравии, Пиоли придется договориться с «Миланом» о расторжении контракта, который все еще действует.
После трех первых туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 7-е место в таблице с 5 очками.
58-летний специалист ведет переговоры с «Аль-Насром», они находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто. Стороны работают над достижением окончательного соглашения.
Прежде чем приступить к работе в Саудовской Аравии, Пиоли придется договориться с «Миланом» о расторжении контракта, который все еще действует.
После трех первых туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает 7-е место в таблице с 5 очками.