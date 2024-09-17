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Овечкин о том, кто мог бы усилить футбольное «Динамо»: «Глушенков, может быть. Он классно играл на старте чемпионата»

— Вы неоднократно пробовали себя в футболе. Как вам старт футбольного «Динамо»?

Источник: Sports

— Молодцы! Жаль, что проиграли «Зениту» и «Краснодару». В Санкт-Петербурге обидное поражение вышло.

А так, надеюсь, что будут продолжать в том же духе.

— Какой российский игрок мог бы усилить «Динамо»?

— Тяжело сказать. Есть много хороших футболистов. Может быть, Максим Глушенков, он классно играл на старте чемпионата.

— Общаетесь с кем-то из игроков «Динамо»?

— С Костей Тюкавиным общаемся. Я поздравлял его с днем рождения дочери и пожелал ему удачи, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.