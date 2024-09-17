Овечкин о том, кто мог бы усилить футбольное «Динамо»: «Глушенков, может быть. Он классно играл на старте чемпионата»

— Молодцы! Жаль, что проиграли «Зениту» и «Краснодару». В Санкт-Петербурге обидное поражение вышло.
А так, надеюсь, что будут продолжать в том же духе.
— Какой российский игрок мог бы усилить «Динамо»?
— Тяжело сказать. Есть много хороших футболистов. Может быть, Максим Глушенков, он классно играл на старте чемпионата.
— Общаетесь с кем-то из игроков «Динамо»?
— С Костей Тюкавиным общаемся. Я поздравлял его с днем рождения дочери и пожелал ему удачи, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.