Дзюба о переезде из Москвы в Тольятти: «У самурая нет цели — есть только путь. Нужно было принять такое решение, выйти из зоны комфорта»

— Сложно было решиться покинуть Московский регион или изначально не стоял вопрос, что обязательно нужно играть именно за «Химки» или один из столичных клубов?
— Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта.
Как говорят, у самурая нет цели — есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше, — сказал Дзюба.
Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы… Кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко!».