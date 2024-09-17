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Дзюба о переезде из Москвы в Тольятти: «У самурая нет цели — есть только путь. Нужно было принять такое решение, выйти из зоны комфорта»

36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном» до конца сезона.
Источник: Sports

— Сложно было решиться покинуть Московский регион или изначально не стоял вопрос, что обязательно нужно играть именно за «Химки» или один из столичных клубов?

— Непросто было, конечно. Но принять такое решение нужно было. Как говорится, выйти из зоны комфорта.

Как говорят, у самурая нет цели — есть только путь (улыбается). Я этот выбор сделал — теперь движемся дальше, — сказал Дзюба.

Дзюба о сборной России: «Могу даже нетрезвым выйти, в принципе. Против Вьетнама, Кубы… Кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко!».